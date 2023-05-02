62ИНФО | Новости Рязани

146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Депутаты свой принтер включили.Предвыборная гонка:кто больше 🤣Депутаты Госдумы ...
  • Елена Прекрасная
    Я не поняла....живого?Неизвестные закоп...
  • Ирина Павлова
    Это для бюджетников! Вот лично я после педа 3 года в деревне отработала, даже в декретный отпуск уходила. Сама полнос...В Госдуму внесён ...

Рязанцам запретили посещать леса Окского заповедника из-за противопожарного режима

Рязанцам запретили посещать леса Окского заповедника из-за противопожарного режима

На период противопожарного режима гражданам запрещено: посещать леса, за исключением граждан, проживающих в населённых пунктах, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам в границах территорий лесного фонда; въезжать на автомобилях в лес, за исключением транспортных средств рязанцев, проживающих в населённых пунктах, подъезд к которым ведёт по лесным дорогам в границах территории лесного фонда; разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, ветки, тары, строительный мусор, также нельзя устанавливать мангалы и другое.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх