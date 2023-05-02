Рязанцам запретили посещать леса Окского заповедника из-за противопожарного режима

На период противопожарного режима гражданам запрещено: посещать леса, за исключением граждан, проживающих в населённых пунктах, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам в границах территорий лесного фонда; въезжать на автомобилях в лес, за исключением транспортных средств рязанцев, проживающих в населённых пунктах, подъезд к которым ведёт по лесным дорогам в границах территории лесного фонда; разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, ветки, тары, строительный мусор, также нельзя устанавливать мангалы и другое.