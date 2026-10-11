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Регионы России

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Мошенники выманивают коды «Госуслуг», маскируясь под сотрудников МФЦ

Мошенники выманивают коды «Госуслуг», маскируясь под сотрудников МФЦ

Мошенники представляются сотрудниками МФЦ и предлагают записать человека на выдачу загранпаспорта, выманивая коды от учетной записи на портале «Госуслуг».

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