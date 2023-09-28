В МИД Словении заявили о недовольстве в ЕС затягиванием украинского кризиса

Глава МИД Словении Таня Файон заявила, что европейцы все чаще демонстрируют недовольство из-за отсутствия прогресса в урегулировании украинского кризиса и воздействия антироссийских санкций на экономику стран Европейского союза.
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