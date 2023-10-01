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Выборы в Словакии - победил Фицо, и его уже называют пророссийским. Но есть нюанс

Выборы в Словакии - победил Фицо, и его уже называют пророссийским. Но есть нюанс

На выборах в Словакии победила партия Роберта Фицо, которого уже называют пророссийским кандидатом. Но, действительно ли, он будет играть на стороне России? Вопрос сложный, а ответ содержит множество нюансов.

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