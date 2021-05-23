Журнал «Профиль»

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О неизбежности утечки биометрических данных предупредили россиян

О неизбежности утечки биометрических данных предупредили россиян

Подвергать киберугрозам биометрические данные – это огромный риск, так как скомпрометированная информация может оказаться скомпрометированной навсегда, ведь человек не в состоянии изменить свои отпечатки пальцев или строение радужной оболочки глаз.

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