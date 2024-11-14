В Германии заявили о гибели 10 немецких наемников ВСУ на Украине

БЕРЛИН, 14 ноября, ФедералПресс. Власти Германии подтвердили гибель 10 своих граждан на Украине. Депутат «Союза Сары Вагенкнехт» Андрей Гунько потребовал от Берлина приложить усилия для завершения конфликта.
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