В чет­верг, 15 октяб­ря 2026 года, две жен­щи­ны пода­ли феде­раль­ный иск про­тив быв­ше­го кон­гресс­ме­на Мэт­та Гет­ца, обви­нив его в уча­стии в сети сек­су­аль­ной экс­плу­а­та­ции в пери­од его рабо­ты в Пала­те пред­ста­ви­те­лей Кон­грес­са США.