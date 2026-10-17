В четверг, 15 октября 2026 года, две женщины подали федеральный иск против бывшего конгрессмена Мэтта Гетца, обвинив его в участии в сети сексуальной эксплуатации в период его работы в Палате представителей Конгресса США.
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