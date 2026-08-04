Правительство РФ разрешило использовать данные БПЛА для проверок недр

Правительство РФ утвердило использование данных беспилотников для внеплановых проверок недр. Признаки нарушений, такие как незаконные горные работы и хранение отходов, могут привести к геологическому надзору.
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