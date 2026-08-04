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Царьград

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Правительство РФ разрешило использовать данные БПЛА для проверок недр

Правительство РФ разрешило использовать данные БПЛА для проверок недр

Правительство РФ утвердило использование данных беспилотников для внеплановых проверок недр. Признаки нарушений, такие как незаконные горные работы и хранение отходов, могут привести к геологическому надзору.

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