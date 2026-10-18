Мэр Парижа Эммануэль Грегуар призвал жителей города помогать уборке улиц после протестов против роста стоимости жизни, которые сопровождались беспорядками.
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