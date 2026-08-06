Дальневосточные транспортные полицейские провели Общероссийскую акцию «Зарядка со стражем правопорядка» для юных железнодорожников

В рамках Общероссийской акции «Зарядка со стражем правопорядка» сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу и Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте совместно с бойцами ОМОН «Тигр» (на транспорте) Управления Росгвардии по Хабаровскому краю провели комплексное занятие для учащихся специализированного железнодорожного класса школы села Отважное Амурской области.