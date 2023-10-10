Готовность пляжа "Ромашково" на берегу Цны в Тамбове составляет около 70%

Готовность пляжа "Ромашково" на берегу Цны в Тамбове составляет порядка 60-70%. Ранее проект благоустройства территории прошел конкурсный отбор регионального министерства туризма и получил два гранта на сумму около 20 млн рублей.
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