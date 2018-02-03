3 февраля 2018 года героически погиб летчик ВКС России, майор Роман Николаевич Филипов. На своем Су-25СМ он выполнял боевую задачу по патрулированию провинции Идлиб.
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3 февраля 2018 года героически погиб летчик ВКС России, майор Роман Николаевич Филипов. На своем Су-25СМ он выполнял боевую задачу по патрулированию провинции Идлиб.
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