Житель Батайска лишился 80 тысяч рублей из-за мошенника в Интернете

В Батайске жительница понесла финансовые потери после того, как стала жертвой мошенника, который представился агентом и продал ей три несуществующие путевки в санаторий за смешную сумму в 76 тысяч рублей.
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