Не надо об этом писать: Костенко высказалась о подруге-разлучнице Решетовой

Модель Анастасия Костенко, жена известного футболиста Дмитрия Тарасова, прокомментировала скандал, связанный с ее подругой Анастасией Решетовой (бывшая возлюбленная рэпера Тимати), которая якобы стала главной причиной расставания певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
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