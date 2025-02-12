Страницы сайтов по продаже «санкционки» заблокируют в Петрозаводске

Жителям Карелии ограничат доступ к сайтам, где можно купить запрещенные продукты из Финляндии и Эстонии Петрозаводский городской суд принял решение о блокировке интернет-страниц, на которых размещались объявления о продаже санкционных товаров из Финляндии и Эстонии.