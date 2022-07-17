Сенатор Пушков назвал отставку Бориса Джонсона следствием санкционной войны против России

Federation Council of Russia/Globallookpress Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новую обложку британского журнала The Week и назвал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона следствием санкционной войны против России.
Federation Council of Russia/Globallookpress Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новую обложку британского журнала The Week и назвал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона следствием санкционной войны против России.
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