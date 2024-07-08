Врач посоветовала крымчанам не есть много мороженого в жару

В летний период, особенно в жару, привычное нам питание немного корректируется. Чего не стоит пить и есть, когда столбик термометра зашкаливает, корреспонденту Крымского информационного агентства рассказала врач-диетолог, доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения КФУ Ирина Сухарева.
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