Жалгас Жумагулов о несправедливых решениях судей: «На бумаге рекорд испортили, но люди все видят»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов, отвечая на вопросы страницы team_zhumagulov_official рассказал о том, как он реагирует на несправедливые решения судей: «Как я говорил уже об этом, на бумаге мне испортили рекорд, но люди все видят и знают, где и в каких боях одержал победу» Свой последний на данный момент бой Жумагулов проиграл очень спорным решением судей американцу Чарльзу Джонсону.
Популярные статьи
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
Свежие комментарии