Жалгас Жумагулов о несправедливых решениях судей: «На бумаге рекорд испортили, но люди все видят»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов, отвечая на вопросы страницы team_zhumagulov_official рассказал о том, как он реагирует на несправедливые решения судей: «Как я говорил уже об этом, на бумаге мне испортили рекорд, но люди все видят и знают, где и в каких боях одержал победу» Свой последний на данный момент бой Жумагулов проиграл очень спорным решением судей американцу Чарльзу Джонсону.