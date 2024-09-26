В Кремле сообщили об отсутствии угроз суверенитету России на фоне большой конфронтации

Указ Путина по ядерной доктрине будет выпущен по готовности, подчеркнул ПесковПресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в ядерную доктрину.
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