Почему США наложили на Украину репарации как на проигравшую сторону

Ознакомление с некоторыми условиями проекта договора по передаче Соединенным Штатам всех прав на 50% природных и иных ресурсов Украины в качестве оплаты за ранее оказанную помощь военно-технического и финансового характера, вызвало двоякое ощущение.
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