В майские праздники изменится расписание электричек

В Свердловской области в майские праздники изменится расписание пригородных поездов. Как отметили в СвЖД, электричка № 7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск, которая обычно курсирует с пятницы по понедельник, добавит рейсы 30 апреля, 1, 7 и 8 мая.