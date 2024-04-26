На Зеленодольской пройдет заседание исторического клуба

Как сообщает телеграм-канал ЦМД «Рязанский», в районе пройдет встреча интересного исторического клуба "От Рюрика", которую проведёт реконструктор с огромным стажем, актёр массовки и консультант исторических фильмов, председатель военно-исторического клуба "Семёновский полк" Тимур Белов.
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