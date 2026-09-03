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Роман Крылов: создание качественных условий труда решит дефицит медицинских кадров

Роман Крылов: создание качественных условий труда решит дефицит медицинских кадров

В День знаний глава региона Виталий Королев и министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетили Тверской государственный медицинский университет, призванный сыграть ключевую роль в ликвидации дефицита медицинских кадров в больницах и поликлиниках Тверской области.

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