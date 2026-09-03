Роман Крылов: создание качественных условий труда решит дефицит медицинских кадров

В День знаний глава региона Виталий Королев и министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетили Тверской государственный медицинский университет, призванный сыграть ключевую роль в ликвидации дефицита медицинских кадров в больницах и поликлиниках Тверской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым