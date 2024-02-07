Посол обвинил Канаду в сокращении двустороннего товарооборота с РФ с начала СВО

Канада с началом специальной военной операции (СВО) России де-факто инициировала тотальное сворачивание хозяйственных связей с РФ, из-за чего двухсторонняя торговля «дышит на ладан», заявил 7 февраля российский посол в Оттаве Олег Степанов.
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