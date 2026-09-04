Китай довел до ума американскую мечту

Решение Белого дома об экстренном сворачивании программы электромагнитных катапульт на американских суперавианосцах совпало по времени с успешным воплощением в металле аналогичных технологий на верфях Шанхая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Reuters: названы ...
- Какую угрозу Кали...
- Может ли речь Пут...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым