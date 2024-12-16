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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Сати Казанова оформила двойное гражданство для своего ребенка

Певица Сати Казанова поделилась радостной новостью о своем первом путешествии с дочкой. В октябре этого года экс-солистка группы «Фабрика» впервые стала мамой, родив долгожданную девочку от своего супруга, итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

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