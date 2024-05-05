Русским не стыдно, и это замечательно! Отличный текст.1 мая журналисты испанского El Pais посетили таки Поклонную гору.
Реакция иностранных генералов, пришедших посмотреть на сгоревшую технику НАТО в Москве
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Евгений МакЛауд
надо в пендосию ракеты с ядерными БЧ послать, С МИРОМ, как эта мразота блеяла.
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15 мин.
Evgenija Palette
Одна БОЛЬШАЯ СЛЕЗА РАДОСТИ! Слов нет никаких. Да разве есть они такие слова, чтобы выразить гордость за наших ребят?... Нет таких слов. ТОЛЬКО - ОДНА БОЛЬШАЯ СЛЕЗА...
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13 мин.
Evgenija Palette
Какое ИЗВРАЩЕННОЕ САМОСОЗНАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВЕЩАХ!!!! Впрочем, как у ВСЕХ ЯНКИ! (Мы, оказывается, радостно должны были встретить американские танки, которые пришли к нам ..... "с МИРОМ"...
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8 мин.
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