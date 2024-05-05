Реакция иностранных генералов, пришедших посмотреть на сгоревшую технику НАТО в Москве

Евгений МакЛауд надо в пендосию ракеты с ядерными БЧ послать, С МИРОМ, как эта мразота блеяла.

Evgenija Palette Одна БОЛЬШАЯ СЛЕЗА РАДОСТИ! Слов нет никаких. Да разве есть они такие слова, чтобы выразить гордость за наших ребят?... Нет таких слов. ТОЛЬКО - ОДНА БОЛЬШАЯ СЛЕЗА...