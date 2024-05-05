Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Георгий Михалев
    Если из Мурманска сделают трудовой лагерь, то никто не будет спрашивать, хочешь, не хочешь. Приказали, иди, или тарел...«Безработные — эт...
  • Сергей Кашапов
    которое не может навести порядок у себя дома."Таджики, хватит ...
  • Evgenija Palette
    Какое ИЗВРАЩЕННОЕ САМОСОЗНАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВЕЩАХ!!!! Впрочем, как у ВСЕХ ЯНКИ! (Мы, оказывается, радостно должн...Реакция иностранн...

Реакция иностранных генералов, пришедших посмотреть на сгоревшую технику НАТО в Москве

Реакция иностранных генералов, пришедших посмотреть на сгоревшую технику НАТО в Москве

  Русским не стыдно, и это замечательно! Отличный  текст.1 мая журналисты испанского El Pais посетили таки Поклонную гору.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
надо в пендосию ракеты с ядерными БЧ послать, С МИРОМ, как эта мразота блеяла.
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15 мин.
Evgenija Palette
Одна БОЛЬШАЯ СЛЕЗА РАДОСТИ! Слов нет никаких. Да разве есть они  такие слова, чтобы выразить гордость за наших ребят?... Нет таких слов. ТОЛЬКО - ОДНА БОЛЬШАЯ СЛЕЗА...
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Evgenija Palette
Какое ИЗВРАЩЕННОЕ САМОСОЗНАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВЕЩАХ!!!! Впрочем, как у ВСЕХ ЯНКИ! (Мы, оказывается, радостно должны были встретить американские танки, которые пришли к нам ..... &quot;с МИРОМ&quot;...
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