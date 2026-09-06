Бруклин Бекхэм с женой Николой Пельтц и девушка миллиардера Доронина Кристина Романова вышли в свет на Венецианском кинофестивале

В Венеции продолжается 83-й международный кинофестиваль, который посетили многие селебрити. Накануне на красную дорожку вышли: Бруклин Бекхэм с женой Николой Пельтц, девушка миллиардера Владислава Доронина Кристина Романова, Луи Гаррель, солисты группы Oasis Лиам и Ноэль Галлахеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Слава Копейкин ср...
- 55-летняя Кристин...
- Слава Копейкин ср...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым