SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

Бруклин Бекхэм с женой Николой Пельтц и девушка миллиардера Доронина Кристина Романова вышли в свет на Венецианском кинофестивале

Бруклин Бекхэм с женой Николой Пельтц и девушка миллиардера Доронина Кристина Романова вышли в свет на Венецианском кинофестивале

В Венеции продолжается 83-й международный кинофестиваль, который посетили многие селебрити. Накануне на красную дорожку вышли: Бруклин Бекхэм с женой Николой Пельтц, девушка миллиардера Владислава Доронина Кристина Романова, Луи Гаррель, солисты группы Oasis Лиам и Ноэль Галлахеры.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым