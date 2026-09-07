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В ФРГ прокомментировали поражение партии Мерца на выборах в Саксонии-Анхальт

В Саксонии-Анхальт прошли выборы в региональный парламент, на которых Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством Фридриха Мерца получил лишь 17,2% голосов.

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