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Иран созвал экстренное собрание Высшего совета нацбезопасносности после гибели Хании

Иран созвал экстренное собрание Высшего совета нацбезопасносности после гибели Хании

Экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана проходит в резиденции Верховного лидера страны Али Хаменеи после убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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