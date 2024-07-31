Иран созвал экстренное собрание Высшего совета нацбезопасносности после гибели Хании

Экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана проходит в резиденции Верховного лидера страны Али Хаменеи после убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
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