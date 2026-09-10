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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Волков о возвращении в Лигу наций: «Я уверен, что мы точно будем конкурентоспособны на уровне лучших команд мира»

Доигровщик московского «Динамо»  Дмитрий Волков  считает, что сборная России будет конкурентоспособна после возвращения на соревнования.

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