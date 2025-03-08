Стальная застава: как Александр Константинов в начале войны отбросил гитлеровцев за границу СССР

115 лет назад родился Герой Советского Союза Александр Константинов. Возглавив в первые дни Великой Отечественной войны оборону пограничной заставы №5 в Молдавии, он остановил продвижение немецко-румынских войск на участке её ответственности до подхода частей Красной армии, а также отбил у врага мост через реку Прут.