Стальная застава: как Александр Константинов в начале войны отбросил гитлеровцев за границу СССР

115 лет назад родился Герой Советского Союза Александр Константинов. Возглавив в первые дни Великой Отечественной войны оборону пограничной заставы №5 в Молдавии, он остановил продвижение немецко-румынских войск на участке её ответственности до подхода частей Красной армии, а также отбил у врага мост через реку Прут.
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