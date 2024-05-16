В Петербурге 18 мая простятся с режиссером Олегом Леваковым

Церемония пройдет на Основной сцене Театра имени Ленсовета Прощание с режиссером Театра имени Ленсовета, народным артистом России Олегом Леваковым состоится 18 мая на Основной сцене, сообщается на официальном сайте театра.
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