НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

51 подписчик

В Петербурге 18 мая простятся с режиссером Олегом Леваковым

В Петербурге 18 мая простятся с режиссером Олегом Леваковым

Церемония пройдет на Основной сцене Театра имени Ленсовета Прощание с режиссером Театра имени Ленсовета, народным артистом России Олегом Леваковым состоится 18 мая на Основной сцене, сообщается на официальном сайте театра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх