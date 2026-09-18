Социальная стипендия студентам: кому положена в 2026/2027 учебном году и как ее оформить

Социальная стипендия в 2026/2027 учебном году: кому положена, размер выплаты с 1 сентября 2026 года, какие нужны документы и что делать при отказе.
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