В Нижегородской области стартовал II сезон инклюзивного проекта «Лидеры безграничных возможностей»

На площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) состоялась церемония открытия II сезона образовательной программы «Лидеры безграничных возможностей», ориентированной на молодых и активных нижегородцев с ограниченными возможностями здоровья, участников специальной военной операции, получивших травмы или инвалидность, а также неравнодушных родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и социально ориентированных работодателей.