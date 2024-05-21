Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Париж одобрил решение МУС добиться ордера на арест Нетаньяху

Париж одобрил решение МУС добиться ордера на арест Нетаньяху

Париж поддержал решение Международного уголовного суда (МУС), главный прокурор которого, Карим Хан намерен добиться получения ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского министра обороны Йоав Галанта.

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