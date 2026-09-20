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Владимирские новости

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Владимирская область среди аутсайдеров по явке в ЦФО

Владимирская область среди аутсайдеров по явке в ЦФО

Во Владимирской области явка на выборах в Госдуму составила 31,79%, что выше показателя пятилетней давности — 20,42%.

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