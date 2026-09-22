"Испанский стыд" в исполнении мэра: Прибавка к зарплате сразу после выборов. Но о чём забыли рассказать в мэрии?

Мэр Владивостока Константин Шестаков предложил увеличить свои и других городских чиновников зарплаты на 34%, планируя поднять свой оклад с 56 до 75 тысяч рублей.
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Меня назначьте - разрулю: зачем вам коррупция