Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 630 подписчиков

"Испанский стыд" в исполнении мэра: Прибавка к зарплате сразу после выборов. Но о чём забыли рассказать в мэрии?

"Испанский стыд" в исполнении мэра: Прибавка к зарплате сразу после выборов. Но о чём забыли рассказать в мэрии?

Мэр Владивостока Константин Шестаков предложил увеличить свои и других городских чиновников зарплаты на 34%, планируя поднять свой оклад с 56 до 75 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя