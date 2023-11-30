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Крымское информационное агентство

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Перед Новым годом в Крыму усилили охрану лесов

Перед Новым годом в Крыму усилили охрану лесов

Чуть больше месяца остается до Нового года. В преддверии зимних праздников в Крыму традиционно усиливают охрану лесов — к рейдовым группам присоединяются сотрудники МВД, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда Крым» замминистра экологии и природных ресурсов республики Александр Березнев.

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