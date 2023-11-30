Перед Новым годом в Крыму усилили охрану лесов

Чуть больше месяца остается до Нового года. В преддверии зимних праздников в Крыму традиционно усиливают охрану лесов — к рейдовым группам присоединяются сотрудники МВД, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда Крым» замминистра экологии и природных ресурсов республики Александр Березнев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии