Перед Новым годом в Крыму усилили охрану лесов

Чуть больше месяца остается до Нового года. В преддверии зимних праздников в Крыму традиционно усиливают охрану лесов — к рейдовым группам присоединяются сотрудники МВД, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда Крым» замминистра экологии и природных ресурсов республики Александр Березнев.