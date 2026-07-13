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Политика как она есть

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Космонавты МКС выполнили забор крови для исследований на Земле

Космонавты МКС выполнили забор крови для исследований на Земле

Космонавт Роскосмоса, командир МКС Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на станции) рассказал, что вместе с Сергеем Микаевым в рамках медико-биологического исследования "Нейроиммунитет" выполнил забор крови для дальнейшего ее анализа на Земле.

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