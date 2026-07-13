Космонавты МКС выполнили забор крови для исследований на Земле

Космонавт Роскосмоса, командир МКС Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на станции) рассказал, что вместе с Сергеем Микаевым в рамках медико-биологического исследования "Нейроиммунитет" выполнил забор крови для дальнейшего ее анализа на Земле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии