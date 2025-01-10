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Царьград

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Южный Урал потратит на центр адаптации мигрантов более 54 млн рублей

Южный Урал потратит на центр адаптации мигрантов более 54 млн рублей

Челябинская область станет участником соответствующего проекта.Власти Челябинской области направят на создание пилотного регионального адаптационного центра для мигрантов 54,3 млн рублей.

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