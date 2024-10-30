Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Уфимцев
    Может быть, пора на этой войне штурмовые штрафбаты создать, для такой вот нечисти? И на передовую, под пули нацистов,...Задержаны сотрудн...
  • Leon Dan
    Как итог - поднять цены.В России предложи...
  • Malina
    Только расстрел!!!Задержаны сотрудн...

В Ливане сообщили о самом высоком суточном числе жертв за месяц

В Ливане сообщили о самом высоком суточном числе жертв за месяц

Минздрав Ливана заявил о самом большом числе жертв в сутки за месяц. Об этом сообщает телеканал CNN. В понедельник, 28 октября, в результате израильских атак в стране погибли 82 человека и 180 получили ранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх