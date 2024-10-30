В Ливане сообщили о самом высоком суточном числе жертв за месяц

Минздрав Ливана заявил о самом большом числе жертв в сутки за месяц. Об этом сообщает телеканал CNN. В понедельник, 28 октября, в результате израильских атак в стране погибли 82 человека и 180 получили ранения.
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