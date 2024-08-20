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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый ролик Assassin's Creed Shadows посвятили особенностям героев Assassin’s Creed Shadows выход...

Новый ролик Assassin's Creed Shadows посвятили особенностям героев Assassin’s Creed Shadows выход...

Новый ролик Assassin's Creed Shadows посвятили особенностям героевAssassin’s Creed Shadows выходит в ноябре этого года и наконец-то перенесет игроков в феодальную Японию после того, как фанаты годами умоляли разработчиков Ubisoft перенести франшизу туда.

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