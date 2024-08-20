Новый ролик Assassin's Creed Shadows посвятили особенностям героев Assassin’s Creed Shadows выход...

Новый ролик Assassin's Creed Shadows посвятили особенностям героевAssassin’s Creed Shadows выходит в ноябре этого года и наконец-то перенесет игроков в феодальную Японию после того, как фанаты годами умоляли разработчиков Ubisoft перенести франшизу туда.
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