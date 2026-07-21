Когда природа решила пошутить: 22 фото невероятных случайностей

Есть два типа людей. Одни проходят мимо и видят просто банан, просто носок, просто стрекозу. Другие останавливаются и понимают, что мир вокруг похож на гигантскую галерею современного искусства, где экспонаты часто создаются без участия человека.
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