У Гвардиолы 250 побед с «Ман Сити» за 344 матча – это рекорд Англии. У Моуринью ушло 396 игр

Пеп Гвардиола добился 250-й победы в качестве главного тренера «Манчестер Сити». «Горожане» разгромили «Брайтон» (3:0) в перенесенном матче 30-го тура АПЛ.
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