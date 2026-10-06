Корабль, который замолкал, чтобы услышать: инженер между радиоречью и подводным эхом Каждые десять минут на Burrows глушили почти всё — оставляли генератор и один циркуляционный насос.
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