Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Вот эта лень и сыграет роковую роль.Что то он не доделает,где то не досмотрит,а про третье промолчит. И всё, ситуация...О Ширвиндте Мише ...
  • Валентин Щербаков
    Жаль, что не сбили этот разведчик.....Два дня в НАТО и ...
  • Nikolay Stepanov
    А ведь ещё в первую мировую, да и во вторую тоже, европейцы показали себя трусливой публикой.Европа - без штан...

Палец на кнопке: что стоит за тезисами Путина о гипотетической ядерной войне

Палец на кнопке: что стоит за тезисами Путина о гипотетической ядерной войне

Автор: Михаил Токмаков Вряд ли многие предполагали, что так получится, но поднятая недавно западной прессой тема о возможности использования ТЯО в гипотетическом общеевропейском конфликте быстро получила продолжение, и какое! Иностранным газетчикам и экспертам ответил, хоть и не напрямую, сам президент Путин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх