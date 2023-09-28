НАФИ: только 19% российских подростков удовлетворены своим жильем

Большинство российских подростков от 14 до 18 лет (81%) не удовлетворены своим жильем. Это показало исследование аналитического центра НАФИ и Оргкомитета премии Urban о том, какие жилищные проблемы беспокоят современных подростков больше всего.
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