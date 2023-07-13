Спички - не игрушка

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«Достойное для олигарха-вора наказание»: Бастрыкин серьёзно взялся за дело – делюсь деталями

«Достойное для олигарха-вора наказание»: Бастрыкин серьёзно взялся за дело – делюсь деталями

ТОПОР ПРАВДЫ Недовольство среди народа растёт. Ну а чего хотели? Когда вокруг творится «такое», а численность олигархата только пополняется.

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Комментарии
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Андрей
автор опять науськивает.Не надо указывать Бастрыкину.Он занимается преступниками.
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16 час.
вага карлито
Отрыжка 90 годов тухлая! Воровство развратило  всех кто хапал всем чем мог! И сегодня когда они замерли в недовольных очень просто будут  везде  мешать всем задумкам направленных на наведение порядка!) Нужно менять чаще а  убеждение что   наворуются и им хватит это просто смех! Они вокруг себя создают  эту атмосферу! Огляделся   увидел возможности тем паче   предприимчивость приветствуется! Это не  продукцию производить там   украсть сложно! А в бумагах деньги поиметь которые будут кормить это  уже  подарок!
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15 час.

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