«Достойное для олигарха-вора наказание»: Бастрыкин серьёзно взялся за дело – делюсь деталями

вага карлито

Отрыжка 90 годов тухлая! Воровство развратило всех кто хапал всем чем мог! И сегодня когда они замерли в недовольных очень просто будут везде мешать всем задумкам направленных на наведение порядка!) Нужно менять чаще а убеждение что наворуются и им хватит это просто смех! Они вокруг себя создают эту атмосферу! Огляделся увидел возможности тем паче предприимчивость приветствуется! Это не продукцию производить там украсть сложно! А в бумагах деньги поиметь которые будут кормить это уже подарок!