ТОПОР ПРАВДЫ Недовольство среди народа растёт. Ну а чего хотели? Когда вокруг творится «такое», а численность олигархата только пополняется.
«Достойное для олигарха-вора наказание»: Бастрыкин серьёзно взялся за дело – делюсь деталями
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
автор опять науськивает.Не надо указывать Бастрыкину.Он занимается преступниками.
Ответить
16 час.
вага карлито
Отрыжка 90 годов тухлая! Воровство развратило всех кто хапал всем чем мог! И сегодня когда они замерли в недовольных очень просто будут везде мешать всем задумкам направленных на наведение порядка!) Нужно менять чаще а убеждение что наворуются и им хватит это просто смех! Они вокруг себя создают эту атмосферу! Огляделся увидел возможности тем паче предприимчивость приветствуется! Это не продукцию производить там украсть сложно! А в бумагах деньги поиметь которые будут кормить это уже подарок!
Ответить
15 час.
Свежие комментарии