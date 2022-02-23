В Хабаровске суд приговорил к штрафу педагога, ударившего ученика о стену

В Хабаровске учителя физики приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей и запретили ему заниматься педагогической деятельностью в течение года, признав виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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